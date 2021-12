Cijfers liegen niet: RC Genk maakt grootste sportieve crisis door sinds invoering play-offs

Racing Genk gaat op dit moment door de zwaarste crisis sinds het begin van de play-offs in 2009. Hoe zeer ze in Genk ook komaf willen maken met het imago van jojo-club. De Limburgse fusieclub blijft er een van hoge pieken maar helaas ook diepe dalen. Maar is de bodem nu bereikt? De cijfers leren ons dat ze in elk geval nog niet dieper hebben gezeten. De nieuwe competitienederlaag tegen AA Gent betekende voor Racing Genk al de negende wedstrijd zonder zege, over alle competities heen. De Limburgers pakten hun laatste zege eind oktober aan de Gaverbeek tegen Zulte Waregem met 2-6. Sindsdien blijven ze al anderhalve maand verstoken van een driepunter.

Tijdperk Vanhaezebrouck

De laatste keer dat Genk nog zo’n slechte reeks liet noteren stond Hein Vanhaezebrouck nog aan het roer van RC Genk. Genk begon destijds begin november met een thuisnederlaag tegen Anderlecht en slaagde er tot het einde van het jaar niet meer in om nog een wedstrijd te winnen. Vanhaezebrouck werd ontslagen en Frank Vercauteren nam over. De parallellen met dit seizoen zijn dus opvallend. Net als Storck nu, had ook Vercauteren toen moeite om de situatie onmiddellijk om te keren. Vercauteren won geen enkele van z’n eerste vijf wedstrijden met Genk – vier competitiematchen en ééntje in de beker – en moest wachten tot de eerste wedstrijd na de winterstop om die negatieve reeks een halt toe te roepen. Racing Genk beëindigde het seizoen 2009-2010 op een elfde plaats, exact de positie waar ze nu staan. Maar ze verzekerden zich in dat eerste seizoen van de play-offs in België wel van Europees voetbal. Genk won play-off 2 en nam nadien de maat van STVV in de barragewedstrijden voor dat laatste Europese ticket. Intussen is het format natuurlijk wel gewijzigd. Enkel een plaats bij de eerste acht geeft uitzicht op een Europees ticket.

Nooit méér tegengoals

Niet enkel de plaats in de rangschikking en de opeenvolging van matchen zonder zege zijn een evenaring van het laagterecord uit 2009. Racing Genk zit intussen ook al aan acht nederlagen in de competitie, alleen in 2015 deden de Limburgers even slecht. Maar nog nooit eerder slikte Genk halfweg de reguliere competitie méér tegengoals dan dit seizoen: 30 stuks. Uit de optelsom van ál het bovenstaande kun je niet anders dan concluderen dat dit de grootste sportieve crisis is is sinds de invoering van de play-offs in 2009. ‘Rise above’, is sinds dit seizoen de slagzin in de Cegeka Arena. Bernd Storck staat voor de challenge van zijn leven, zorgt hij voor de verrijzenis?

