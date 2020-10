Bryan Heynen keert na een jaar terug in de selectie bij KRC Genk

Flashback naar 23 november 2019, Le Canonnier Moeskroen. In een ongelukkige fase loopt Junya Ito tegen de knie van Bryan Heynen. De middenvelder probeert het nog even - hij wil indruk maken op de nieuwe coach Hannes Wolf - maar gaat even later toch opnieuw tegen de grond. De vrees wordt meteen waarheid, Heynen heeft andermaal de voorste kruisbanden van zijn knie afgescheurd. Deze keer de rechtse, twee jaar eerder was het de linkse. Heynen weet waar hij voor staat, een maandenlange revalidatie. Hij mikt aanvankelijk op de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Heynen is in zijn nopjes wanneer hij op winterstage in Benidorm voorzichtig zijn eerste stapjes mag zetten op het oefenveld. Maar de timeline voor zijn comeback wordt een aantal keren bijgesteld. In aanloop naar het nieuwe seizoen onthult trainer Hannes Wolf in een informeel gesprek met de pers dat Heynen voor de tweede keer geopereerd is aan dezelfde knie. Een verspreking van de coach, want bij Genk is men allerminst opgezet dat het nieuws naar buiten wordt gebracht.