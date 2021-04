Bongonda lurkt aan sigaar op ‘aparte’ persconferentie: “We maken alles kapot in Genk”

Immens groot was de vreugde bij Genk na 2-1-finalewinst tegen Standard, bijzonder uitgelaten waren de spelers. De opluchting was groot, na een seizoen gekenmerkt vol hoogtes en laagtes. “Maar ook in die moeilijke periodes is iedereen binnen de club keihard blijven werken. Daarom zijn wij de verdiende bekerwinnaar”, sprak Théo Bongonda, die dan al nog nauwelijks een stem had. “Dat het in de eerste helft slecht was? Op zo’n match zit nu eenmaal veel spanning... maar hoe we gespeeld hebben, dat kan me nu eens hoegenaamd niet schelen. Een finale die speel je niet, die win je. Ik had er nog maar één gespeeld en verloren, met Zulte Waregem. Daarom wou ik deze echt op zak steken.”