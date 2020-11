Bongonda, de motor van Racing Genk ‘uncensored’: “Als ik zie wie er allemaal wordt opgeroepen voor de Rode Duivels...”

KRC Genk“Ik haal nu toch al een hele tijd het niveau dat een selectie voor de Duivels zou rechtvaardigen...” Théo Bongonda (25) is de motor van Racing Genk. Enkel de erkenning ontbreekt. Op de vraag of iemand in België zijn potentieel heeft: “Neen, ik denk het niet.” Théo ‘uncensored’.