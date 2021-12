Bernd Storck officieel voorgesteld bij Racing Genk, De Condé: “Wie de coach niet volgt, gaat eruit”

Voetbalminnend België lonkt vanavond naar de Cegeka Arena. Na de uitschakeling van Club Brugge heeft Racing Genk de hoogste Belgische troefkaart in Europa in handen. Er liggen vanavond drie scenario’s op tafel. De Limburgers hebben uitzicht op Europese overwintering in de Europa League, maar dan moet er gewonnen worden van Rapid Wien. Simultaan moet Genk hopen dat het al geplaatste West Ham United toch afrekent met Dinamo Zagreb. Speelt Genk vanavond gelijk, dan komt het na Nieuwjaar sowieso uit in de Conference League. Verliest Genk dan is het ‘schluss’ in Europa. Een scenario waar niemand rekening mee wil houden, al was het maar voor de Belgische coëfficiënt. Naast het aanzien en de prestige van de Europa League is het voor Genk ook financieel een pak interessanter om na de winter in de EL te voetballen. Kwalificatie voor de Europa League levert Genk 2 miljoen op, bij een verhuis naar de Conference League is dat nog 900.000 euro. Het zou een opsteker zijn voor de club die op dit moment door een woelige periode gaat. Met John van den Brom sneuvelde deze week nog maar eens een coach in Limburg. Een gevolg van de tussentijdse buis op het rapport in de competitie en de uitschakeling in de Beker van België. Maar de Genkse hemel kan met één knalprestatie tegen Rapid Wien – en een beetje hulp van West Ham United – toch weer een stukje opklaren.

Training vroeger gestart

Daarvoor rekent Genk voor het eerst op de ijzeren hand van Bernd Storck. Zijn eerste werkdag gold tevens meteen als laatste voorbereiding op dat cruciale duel met Rapid. De duisternis was gisterenochtend nog niet weggetrokken toen de Mercedes van de Duitser de parking van de Cegeka Arena opdraaide. Tien minuten voor het voorziene aanvangsuur van de training stonden Storck en zijn groep al op het trainingsveld. Geen tijd te verliezen, moet de 58-jarige Duitser gedacht hebben. Tijdens het kwartiertje dat open was voor de pers hamerde Storck op kwaliteit en communicatie. Anderhalf uur later werd hij officieel voorgesteld. Storck maakte een zeer zelfverzekerde indruk. “Vanaf het moment dat de spelers vandaag het stadion zijn binnengestapt, zijn ze aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Ik weet waar ik naartoe wil en hoe ik mijn doel wil bereiken en zij zullen mij moeten volgen. Dat heb ik het bestuur ook duidelijk gemaakt in de gesprekken die we hebben gevoerd, we zaten heel snel op dezelfde lijn. Met het potentieel dat we hebben en mijn filosofie – die in lijn ligt met die van de club – moeten we attractief, dominant en proactief voetbal kunnen spelen. Ik ben blij om met veel jonge, talentvolle spelers te kunnen werken. Het is een heel grote uitdaging morgen en in de komende dagen en weken, want we hebben veel competitiewedstrijden voor ons.”

Volledig scherm Storck tijdens zijn eerste werkdag als T1 van Racing Genk. © Photo News

Na passages bij Moeskroen en Cercle Brugge is het de eerste echte kans voor Storck bij een topclub. Maar dat verandert zijn manier van werken naar eigen zeggen niet. “Het doel is bij elke club hetzelfde: succesvol zijn. Alleen verschilt de definitie van wat succesvol zijn inhoudt van club tot club. Bij Moeskroen en Cercle Brugge was het doel om niet te zakken. Hier is het doel om zo hoog mogelijk te eindigen, liefst kampioen te spelen en de Champions League te halen. Maar wat bij mij niet verandert, is mijn idee over voetbal. Ga de wedstrijden maar na met Cercle en Moeskroen die ik tegen Genk heb gespeeld. Wij voetbalden niet als degradatieploegen, wel vanuit balbezit met het idee om dominant te zijn. Alleen ben je als trainer afhankelijk van de kwaliteiten in de ploeg en die zijn hier vele malen groter dan bij mijn vorige ploegen. Dat wist ik al, maar dat heb ik vandaag ook al op training gezien. Het potentieel is er, de druk is groot, maar dat zijn de omstandigheden waarin ik het liefste werk. Een trainer moet in mijn ogen ook een leraar zijn, wij hebben zoveel jonge spelers die ik wil beter maken, dat is mijn verantwoordelijkheid.”

Contrast met Van den Brom

Naast het dominante voetbal waar Genk áltijd naar streeft, heeft het Storck ook binnengehaald om zijn rigoureuze aanpak. Het contrast in profielschets kan wat dat betreft niet groter zijn met zijn voorganger John van den Brom. “Discipline moet er overal zijn, niet alleen op het veld ook ernaast”, zei Storck in prima Engels. “Wat spelers op het veld tonen, is voor mij een spiegel van wat je doet in het leven.” Ook Head of Football Dimitri de Condé is er rotsvast van overtuigd dat Storck op dit moment de juiste man op de juiste plaats is voor Racing Genk. “Dat is geen gemakkelijke oefening. Maar met hetgeen hij bewezen heeft en de uitdagingen bij clubs die hij altijd tot een goed einde heeft gebracht, denk ik dat het een goeie match gaat zijn”, aldus De Condé. “Hij heeft mijn full support en de groep heeft maar één keuze en dat is de trainer volgen. Wie niet volgt, gaat eruit. Ik wil jongens die willen winnen en een coach die wilt winnen.”