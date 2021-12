Bernd Storck officieel voorgesteld als nieuwe coach van Racing Genk: “Play-off 1 blijft het doel”

Morgen (donderdag) krijgt Storck al zijn eerste opdracht voorgeschoteld. Dan ontvangt Genk het Oostenrijkse Rapid Wenen in de Europa League. Genk kan zich nog plaatsen voor de volgende ronde, maar dan moet het wel zelf winnen én hopen dat Dinamo Zagreb niks raapt tegen West Ham. Valt het resultaat in Londen niet mee, is Genk bij minstens een gelijkspel wel geplaatst voor de Conference League. “Wat de Europa League betreft, hebben we het niet meer in eigen hand. Veel tijd heb ik niet, maar ik denk toch dat het genoeg zal zijn om de spelers voor te bereiden en de match te kunnen winnen.”

Uitstraling en gezag

Ook Head of Football Dimitri de Condé was aanwezig om de keuze voor Storck toe te lichten. “Bernd en ik hebben in het verleden al een uitgebreid en interessant gesprek gehad, onder meer over zijn werk bij Moeskroen. Daarvan was ik onder de indruk. Hij komt overtuigend over en heeft uitstraling en gezag — dat is belangrijk in de situatie waarin wij nu zitten. Storck doet ons geloven dat het nog een fantastisch seizoen kan worden. Ik ben klaar om daar samen met hem voor te vechten.”