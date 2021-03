Bengaals vuur, vuistjes en knuffels: tientallen Genk-fans bezorgen Vukovic emotioneel afscheid

Vukovic won in 2019 met Racing Genk de landstitel en Supercup. Dit seizoen verloor hij zijn plaats onder de lat aan de jonge doelman Maarten Vandevoordt, maar de Genk-fans zullen hun doelman missen en dat lieten ze duidelijk merken. Met een groot spandoek en bengaals vuur namen ze afscheid van Vukovic. De Australiër was er zichtbaar van aangedaan en postte zijn appreciatie op zijn Instagram-account. “Op weg naar huis. Dit is wat er nog op me wachtte, toen ik op het punt stond te vertrekken! Ik hield ervan om voor deze jongens te spelen in mijn 4 jaar hier. Elk doelpunt vierde ik met hen. Ik zal dat gevoel missen!”, klonk het in het bijschrift.