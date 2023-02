Assistkoning Mike Trésor is niet te stoppen: beter dan De Bruyne, en nu komt ook 24 jaar oud record in zicht

JUPILER PRO LEAGUE Genk hoopt dat het zijn spits in januari kan houden, want alleen Lewandow­ski en Haaland doen straffer dan Onuachu

RC Genk heeft in de persoon van Paul Onuachu (28) een fenomeen in de rangen. Een blik op de cijfers leert dat enkel Robert Lewandowski en Erling Haaland productiever zijn dan de Gouden Schoen. Meer zelfs: de Nigeriaan is de beste kopper van Europa. Bij de competitieleider hopen ze dat hun spits ook na januari nog in Limburg voetbalt.