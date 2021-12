Apathische draw is de druppel: Racing Genk ontslaat coach John van den Brom

Racing GenkDe derde crisis in een dik jaar is John van den Brom (55) fataal geworden. Racing Genk heeft de Nederlander aan de deur gezet na de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken. Het apathische gelijkspel tegen tien Mechelaars was de spreekwoordelijke druppel.

Marc Degryse heeft - zoals wel vaker - gelijk gekregen. Een week geleden schreef onze huisanalist dat Van den Brom Nieuwjaar niet meer zou halen als trainer van Racing Genk, maar dat zijn ontslag zou samenvallen met de komst van de Sint...

Het Genks bestuur wilde Van den Brom alle kansen geven om de scheve situatie alsnog recht te trekken. Net omdat de Nederlander ook vorig seizoen enkele moeilijke momenten overleefde om uiteindelijk sterk te finishen in de play-offs en de Beker te winnen. Maar trop is te veel.

Racing Genk sloot gisteren tegen Malinwa de heenronde af met 22 op 51 en bezet op dit moment plek 8 in het klassement, het laatste plaatsje dat recht geeft op de Europe play-offs. Ondermaats voor een club die in het tussenseizoen investeerde in een kern die moest meestrijden voor de titel. Dat kalf is al meer dan half verzopen, de 1/8ste finale in de beker van België bleek vorige week het eindstation en donderdag in de Europa League tegen Rapid Wien hangt Genk tussen hoop en vrees. Hoop op overwintering in de Europa League, maar vrees voor een abrupte stop van het Europese avontuur.

Als je nú niet ingrijpt, wanneer dan wel. Het Genks bestuur behield na de dubbele confrontaties terecht het vertrouwen in Van den Brom. Genk was in grote delen van die wedstrijden de beter van Club, ondanks de tegenvallende resultaten. Van den Brom kreeg het voordeel van de twijfel, in de hoop dat hij de situatie alsnog zou kunnen keren. Maar het ontgoochelende resultaat tegen KV Mechelen en vooral de inspiratieloze manier waarop bleken de genadeslag voor Van den Brom. Voor de vierde keer dit seizoen slaagde Genk er niet in om een wedstrijd naar z’n hand te zetten terwijl ze met een man meer stonden.

Tijdelijke tandem

Voetbal tegen 20 km/u. “Dat overkomt ons te vaak”, stelde ook Van den Brom vast. Maar een oplossing voor het euvel ligt klaarblijkelijk niet voor de hand. Het vuur, de passie, de echte wíl om te winnen ontbrak en dat steekt bij het Genkse bestuur. Die cultuur van winnaars waar ze in Limburg zo naar streven komt blijkbaar niet op bestelling. In de toppers wordt strijd nog wel eens gekoppeld aan goed spel. Kijk naar de partij thuis tegen West Ham, kijk naar de wedstrijden tegen Club Brugge. In die wedstrijden willen de individuen zich nog wel eens in de vitrine plaatsen. Maar wat daar dan tegenover staat in de partijen tegen ‘haalbare kaarten’ doet pijn aan de ogen. Leiders worden lijders. Van den Brom slaagde er niet meer in om zijn sterkhouders voldoende te raken en betaalt daarvoor nu het gelag.

Van den Brom was sinds 6 november vorig jaar aan de slag bij Genk, hij werd toen aangesteld als opvolger van Jess Thorup. Voorlopig nemen Glen Riddersholm en Domenico Olivieri als tandem de dagelijkse sportieve leiding over.

