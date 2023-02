ANALYSE. Vasthouden aan ‘Samagoal’ of kiezen voor ‘Tea time’: wie moet dé spits van leider Genk worden?

Racing Genk Wouter Vrancken stoomt leider Genk in Benidorm klaar voor tweede deel van seizoen: “Rode Duivels? Ik denk niet dat die vraag zal komen”

Racing Genk stoomt zich in Benidorm klaar voor de hervatting van het voetbalseizoen. De competitieleider heeft tien punten voorsprong in het klassement. Is de titel een stille of luide droom? En valt het woord al in de kleedkamer? VTM Nieuws ging in Spanje poolshoogte nemen bij coach Wouter Vrancken.