Afscheid van Genks clubicoon ‘Jongi’ Anele, vaderfiguur met geweldig gevoel voor humor: “Op het veld tot het uiterste, ernaast grappen en grollen”

Racing GenkBelgië was zijn tweede vaderland, Genk de stad van zijn hart. Racing Genk rouwt om Anele Ngcongca (33), de Zuid-Afrikaan liet het leven bij een auto-ongeluk in Durban. Net toen hij zijn leven helemaal op orde had. “Hij wou zo graag zijn carrière afsluiten in België.” Clubicoon, vaderfiguur en een geweldig gevoel voor humor. “Kwam-ie een keer aan op training in het pak van een garagist. Hij vond hem dat goed staan, zei hij.”