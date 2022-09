Zwarte vlaggen en sluiting tijdens gemeentelijke evenementen: Handelaar blijft protesteren tegen verdwijnen van parkeerplaatsen in Hoogstraat

Puurs-Sint-Amands Puurs-cen­trum wordt fietszone, ook fietsstra­ten in Kalfort en Ruisbroek

De gemeente Puurs-Sint-Amands voert op 2 mei een fietszone in Puurs-centrum in. Ook Kalfortdorp in Kalfort en de Sauvegardestraat in Ruisbroek worden vanaf 16 mei fietsstraten. “Op deze plaatsen mogen voertuigen geen fietsers inhalen en ligt de maximale snelheid op 30 kilometer per uur”, zeggen burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) en schepen van mobiliteit Alex Goethals (CD&V).

22 april