UPDATE: podium MOES afgesloten, fietspar­kings volzet

Op Maanrock is momenteel het podium MOES afgesloten in de Sinte-Mettetuin, net als de toegang van het Feestpodium via de Grote Markt. Je kan het Feestpodium bereiken via de Begijnenstraat. De fietsparkings van de Veemarkt en Zoutwerf zijn volzet. Je kan nog steeds jouw fiets kwijt op de Lindepoort en aan Pitzemburg.