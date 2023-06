Zware brand uitgebroken in Chirolokalen Puurs

MIJN TUIN. De magnifieke stadstuin van Eva (57) in hartje Mechelen: “De slechtvalk van Sint-Rom­bouts heeft hier al op een merel gejaagd”

Een van de mooiste tuinen van Mechelen ligt in de spreekwoordelijke schaduw van de trots van de Maneblussers: de Sint-Romboutstoren. Verborgen achter de gevel van lunchplek Croque ’n Roll genieten Eva Ellegeest (57) en José Lannoye (59) van een strak stukje natuur en architectuur. De gastvrouw leidt ons graag rond in de verschillende ‘kamers’ van de prachtige stadstuin. “We komen hier zalig tot rust. Slechts van één ding heb ik spijt, maar dat was vroeger nu eenmaal in de mode.”