Zijn de huurprijzen in Puurs-Sint-Amands bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

KWB-café in Malderen: Peter Vanden Eede onthult gedenk­plaat voor vader

Op zondag 5 maart nodigt KWB Malderen iedereen uit op haar KWB-café. Van 10.30 uur tot 18.00 uur is de vereniging te vinden in het Gildenhuis in de Kloosterstraat. Bekend televisie- en theateracteur Peter Van den Eede is te gast en zal een gedenkplaat onthullen.