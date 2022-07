Sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant wil in 2023 twee kleinschalige projecten realiseren in Puurs-Sint-Amands. “We plannen 5 appartementen in de Vrijhalsweg in Breendonk en vier exemplaren in de Kuipersweg in Ruisbroek”, zegt directeur Bart Smets.

“De projecten in Ruisbroek en Breendonk staan los van elkaar, maar hebben een gelijkaardige geschiedenis. In 2017 konden we zowel in de Vrijhalsweg als in de Kuipersweg enkele percelen aankopen. In 2021 stelden we een architectenbureau aan voor het maken van een voorontwerp, zowel de gemeente Puurs-Sint-Amands als de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen reageerden positief op dat voorontwerp”, zegt Smets.

Geschikt voor rolstoelgebruikers

“In Breendonk plannen we de bouw van vijf appartementen, recht tegenover de ingang van sportcentrum De Vrijhals in de Vrijhalsweg. We bouwen in 3 bouwlagen, elke flat krijgt een eigen toegang en buitenruimte. Vier woningen krijgen 2 slaapkamers, het appartement op de bovenverdieping krijgt 3 slaapkamers. We kiezen voor een lichte gevelsteen en een dak met witte leien. In de voortuin wordt ruimte voorzien voor 6 parkeerplaatsen. De twee appartementen op het gelijkvloers zullen geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.”

Volledig scherm Woonveer plant nieuwe projecten in Ruisbroek en Breendonk: het toekomstbeeld van de Kuipersweg © rv

“In de Kuipersweg in Ruisbroek, een doodlopend straatje ter hoogte van de ‘witte wijk’, willen we vier appartementen bouwen. Deze nieuwbouw zal, zoals alle andere woningen in de straat, worden opgetrokken in rode baksteen. Op het gelijkvloers komen opnieuw 2 flats met tuin geschikt voor rolstoelgebruikers, de 2 appartementen op de eerste verdieping krijgen een terras. We voorzien woningen met één, twee en drie slaapkamers, en leggen 4 parkeerplaatsen aan.”

Energie-efficiënt

“De focus ligt bij beide projecten op energie-efficiëntie. Zo gaan we voor een gascombiketel, een vraaggestuurd ventilatiesysteem, zonnepanelen op het dak, vloerverwarming en meer. Op dit moment werken we de aanvraag van de omgevingsvergunning voor beide projecten af, zodat deze naar de gemeente kunnen vertrekken. Met de vergunningen op zak, kan er daarna een aannemer gezocht worden. We hopen de symbolische eerste steen te kunnen leggen in 2023.”

