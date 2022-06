Woonveer Klein-Brabant bouwt 6 sociale koopwoningen in Rietveld

“Met Woonveer Klein-Brabant staan we in voor de bouw en verkoop van betaalbare woningen in de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands. Dit keer is deelgemeente Ruisbroek aan de beurt, waar we 6 woningen realiseren in het Rietveld. Het project voorziet een blok van 4 woningen -waarvan 3 gesloten en 1 halfopen bebouwing- en een blok van 2 halfopen woningen”, zegt Smets.