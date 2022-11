Winterbar verhuist naar Dorpshart: “Wekenlang sfeer met activiteiten, winterterras en dartstornooi”

Puurs-Sint-AmandsMet het eindejaar stilaan in zicht, wordt alles in gereedheid gebracht voor de ‘Winter van Puurs-Sint-Amands’. De gemeente besliste al eerder dat de ijspiste wordt geschrapt , de bijhorende populaire winterbar vindt je dit jaar op het Dorpshart. Daar wordt een dartstornooi georganiseerd, en de populaire kerstmarkt en KIP zijn ook weer van de partij.

De populaire winterbar is al jaren ‘the place to be’, en Puurs-Sint-Amands verwacht dit jaar niets anders. “We verhuizen onze tent naar het Dorpshart, waar we in combinatie met een heleboel kerstbomen en energiezuinigere winterverlichting voor sfeer en gezelligheid zorgen. Meer dan 60 lokale verenigingen slaan dit jaar de handen in elkaar om er samen een feestmaand van te maken”, zegt schepen van evenementen Hilde Van der Poorten (CD&V).

Volledig scherm Een vorige editie van de Winterbar in Puurs-Sint-Amands © rv - Kurt Willaerts

“De winterbar opent de deuren van 9 december tot en met 8 januari 2023, nieuw dit jaar zijn ons gezellige winterterras en een dartstornooi. Naar aanleiding van ons feestjaar 730 Puurs organiseren we er ook de tentoonstelling van 730 portretten uit onze gemeente De winterbar sluit mooi aan bij de rest van de kerstsfeer die we gaan creëren in het centrum. Op zondag 18 december wordt de kerstmarkt georganiseerd, marktkramers en lokale verenigingen zorgen samen voor een aanbod. Ook onze handelaars openen dan de deuren van hun winkels.

KIP

“De plaatselijke UNIZO-afdeling organiseert ook dit jaar weer een eindejaarsactie, van 10 tot en met 31 december en met een prijzenpot van maar liefst 15.000 euro. Ook wij willen de handelaars, zeker in deze economisch uitdagende tijden, graag nog meer ondersteunen. Daarom organiseren we vanuit Puurs-Sint-Amands en cc Binder weer voor een hele reeks extra activiteiten en ontmoetingen. KIP of ‘Kunst in Puurs’ wordt voor de achtste keer georganiseerd, Wilfried Cooreman selecteerde samen met cc Binder opnieuw werken van nationale en internationale kunstenaars voor deze kunstroute. KIP ontdekken kan van 17 december tot en met 26 februari 2023.”

Volledig scherm Winter van Puurs-Sint-Amands © rv - Kurt Willaerts

“Het prachtige kunstwerk ‘Museum of the Moon’ van Luke Jerram ontdekken kan in de Sint-Pieterskerk van 28 december tot en met 29 januari 2023. Moving Fire Arts, bekend van het televisieprogramma Belgium’s Got Talent 2021, zorgt dit jaar voor het traditionele vuurspektakel. Zij brengen twee voorstellingen op de speelplaats van SJABI Begijnhof, een voorstelling bijwonen kan gratis maar je moet wel op tijd een plaatsje reserveren. Op 22 december vindt een Oorverwarmer-concert plaats, op 29 januari kun je genieten van het nieuwjaarsconcert in de theaterzaal.”

Nieuwjaarsdrink

“We zorgen niet alleen in Puurs-centrum voor sfeer, ook onze andere woonkernen worden verlicht tijdens deze winterperiode. De nieuwjaarsdrinks organiseren we ook in tweevoud: op zondag 8 januari van 11 tot 13 uur op de Kaai in Sint-Amands en op zondag 15 januari van 14 tot 18 uur op het Dorpshart in Puurs.”

www.wintervanpuurssintamands.be.

