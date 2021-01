Werknemers Pfizer Puurs krijgen volgende week al coronavaccin: “Zij moeten gezond blijven om productie draaiende te houden”

Puurs-Sint-Amands, Bornem, Willebroek Eerste­lijns­zo­ne Klein-Brabant/Vaartland in volle voorberei­ding voor opening vaccinatie­cen­trum: “Dringend meer informatie nodig om concreet te kunnen plannen”

7 januari Eerstelijnszone Klein-Brabant Vaartland is druk in de weer met de voorbereidingen voor de opening van een eigen vaccinatiecentrum. “We zoeken al volop naar een geschikte locatie, het nodige personeel en materiaal, werken eigen draaiboeken uit… Eén ding ontbreekt nog, en dat is de cruciale informatie vanuit de hogere overheid. Van ons mag het tempo best omhoog”, zegt verantwoordelijke dokter Ann-Marie Morel.