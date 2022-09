Werkgroep erfgoed vertelt verhaal van Puurse Keure in Sint-Pieterskerk

“In 1292 kreeg het domein Pudersse een privilegiebrief of ‘keure’. In deze brief somden diegenen die het voor het zeggen hadden op het domein -in dit geval de abdij van Hemiksem en de heren van Grimbergen- alle rechten, plichten en sancties op die moesten worden nageleefd op hun grondgebied”, zegt erfgoedmedewerker Julie Decat.

Belastingen innen

“De keure is de kern van onze tentoonstelling, maar meteen ook de aanleiding om een reis door de geschiedenis van het domein Pudersse te maken. We vertellen over wat er aan de brief voorafging, en wie de machtige spelers in de regio waren: de hertog, aristocratische families, parochies, kerken en abdijen en meer. Omdat Puurs ondertussen gegroeid en gefusioneerd is, vertellen we ook het verhaal van deelgemeenten Sint-Amands en Ruisbroek.”