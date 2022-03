Werken starten deze zomer: nieuwe gemeentehuis is klaar in 2024

“Ons huidige gemeentehuis is al zeker een eeuw oud, en fel verouderd. We kunnen er niet op een moderne manier werken, betalen ons blauw aan energiefacturen, en kampen ook met plaatsgebrek. De diensten zitten daarom verspreid over verschillende locaties. Ons doel is iedereen begin 2024 samen te brengen in één nieuw, modern gemeentehuis”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Ondergrondse parking

“Het nieuwe gemeentehuis wordt gebouwd op het Forum, vlakbij cc Binder, de sport- en evenementenhal en het Bredeschoolgebouw. Het administratieve centrum wordt heel open en licht, met grote ramen en groene patio’s. Ondergronds komt een parking voor een tachtigtal wagens, met elektrische laadpunten voor zowel wagen als fiets. Heel wat aandacht gaat naar klimaat en ecologie, met duurzame materialen, zonnepanelen, warmtepompen, waterbesparende toestellen, het hergebruik van regenwater en een groendak als waterbuffer.”

Volledig scherm Toekomstbeelden van het nieuwe gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands © rv

“We zetten nu al in op digitale dienstverlening, zodat inwoners hun zaken zo veel mogelijk van thuis uit kunt regelen. Dit gaan we in de toekomst nog uitbreiden, maar zal nooit voor alles en iedereen mogelijk zijn. Iedereen blijft dus altijd meer dan welkom in ons gemeentehuis. Dat richten we zo klantvriendelijk en flexibel mogelijk in. Op het gelijkvloers komt naast de onthaalbalie bijvoorbeeld ook een 24-urensas met lockers waarin materiaal kan afgegeven of opgehaald worden.”

Multifunctioneel

“Ook voor onze medewerkers wordt het een heel andere werkplek. Niemand - ook de directeurs niet - zal nog een eigen kantoor hebben. We gaan in de plaats daarvan voor flexbureaus, plekken voor vergaderingen, geconcentreerd werk en meer. Ook andere ruimtes worden zo multifunctioneel mogelijk ingevuld: de raadzaal wordt bijvoorbeeld ook de trouwzaal, het dakterras kan gebruik worden voor recepties, en zo meer.”

“De afbraakwerken van De Vedette, de horecazaak aan de Sport- en Evenementenhal, gaan in juni van start. Na het bouwverlof wordt de garage uitgegraven, daarna starten de eigenlijke bouwwerken. Het geheel moet wind- en waterdicht zijn tegen de zomer van 2023, daarna start de verhuis zodat het nieuwe gemeentehuis begin 2024 de deuren kan openen. Het oude gemeentehuis in de Hoogstraat zal vervolgens worden verkocht.”

Intens overleg

“De bouw van het nieuwe administratieve centrum valt samen met enkele andere grote werven in de buurt. We gaan daarom heel intens overleggen met de inwoners, handelaars, de Sjabi-school om het geheel voor iedereen leefbaar en werkbaar te maken. Het wordt even stevig doorbijten, om daarna van het vernieuwde centrum te kunnen genieten.”

Puurs-Sint-Amands organiseert een infomoment over de bouwwerken op 10 mei om 19 uur in cc Binder.

