WEER. Vanochtend kans op helder weer in Puurs-Sint-Amands

“Die eerste halve marathon liep ik voor mijn donor”: Kimmy (42) kreeg nieuwe lever, maar toont vechtlust nu op World Transplant Games

“Mijn gezin had al een telefoontje gekregen om zich op het ergste voor te bereiden”. Kimmy Van Sande (42) uit Buggenhout lag al in coma, maar kreeg toch op het laatste nippertje een levertransplantatie. Na een moeilijke periode trekt ze deze maand naar de World Transplant Games in Australië, de Olympische Spelen voor getransplanteerden. Voor HLN vertelt Kimmy haar straf verhaal. “Mijn donor zit altijd in mijn gedachten.”