WEER. Vanochtend kans op bewolkt weer in Puurs-Sint-Amands

Bornemse Kelly is nieuwe ‘Miss Wellness Beauty’: “Dit wordt een boeiend en leerrijk jaar”

Ze had ervan gedroomd en erop gehoopt, maar nu is het ook de realiteit: Kelly Van Doorslaer (40) mag zich de nieuwe ‘Miss Wellness Beauty’ noemen. De Bornemse, die haar eigen ‘Skin Clinic K’ runt, wordt een jaar lang ambassadrice voor de beautysector. “De wedstrijd was al een heel avontuur, en dat is nog niet ten einde.”