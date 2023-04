WEER. Vanochtend bewolking in Puurs-Sint-Amands

Rotary Club Mechelen overhan­digt paaseieren en cheque aan nooddorp: “Voor elk kind een zakje”

Rotary Club Mechelen overhandigde op zaterdag paaseieren voor de kinderen van Oekraïense vluchtelingen en een cheque van 500 euro voor het nooddorp. Op zondag 19 maart organiseerde de club een natuurwandeling met aansluitend een spaghettilunch. “Wij besloten om met de opbrengst er paaseieren te kopen voor de 175 kinderen van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen van het nooddorp aan de Nekker in Mechelen. Voor elk kind voorzien we een zakje met paaseieren. We geven ook een cheque voor de organisatie van het nooddorp”, zegt Kris Sobry. Rotary Club Mechelen is één van de 36.000 clubs in 200 landen, die zich inzetten op lokaal, nationaal en internationaal vlak om projecten uit te werken die steeds ten goede komen aan de minderheden in onze maatschappij. “In deze context leefde in de club al lang het idee om iets te kunnen doen voor de Oekraïnese oorlogsvluchtelingen. Uiteraard steunen wij als club ook nog steeds andere organisaties, zoals Spina Bifida & Hydrocephalus vzw, Stop Parkinson Walk, Noa Mechelen, Polio Plus, Rotary Foundation, Foodsavers Mechelen, Sjarabang vzw, Spierziekten Vlaanderen en de verborgen armoede.”