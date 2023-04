WEER. In Puurs-Sint-Amands heldere ochtend

BINNENKIJ­KER. Vernieuwd ‘Museum Fort Liezele’ vertelt uniek verhaal: “WOI was zoveel meer dan de loopgraven­oor­log aan de IJzer”

Op maandag 1 mei zet het vernieuwde ‘Museum Fort Liezele’ de poorten wagenwijd open voor het grote publiek. “We restaureerden niet alleen het gebouw, maar investeerden ook maar liefst 1,7 miljoen euro in een volledig nieuwe museumbeleving. We vertellen hier een uniek verhaal, want WOI was zoveel meer dan de loopgravenoorlog aan de IJzer”, zeggen burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) en museumcoördinator Kurt Van Camp.