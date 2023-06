WEER. In Puurs-Sint-Amands bewolking vanochtend

Oude brouwerij­ge­bouw raakt niet op tijd gesloopt: geen pop-up zomerbar in park Brouwers­hof

Het oude brouwerijgebouw aan de rand van park Brouwershof in Willebroek wordt pas in het najaar gesloopt. Deze zomer komt er dus geen zomerbar in de plaats, ook ‘Poutrel Plage’ wordt niet meer georganiseerd. “Een centrum zonder zomerbar vinden we zelf ook spijtig, hopelijk willen enkele foodtrucks er nu voor sfeer zorgen”, zeggen schepenen Bavo Anciaux (Open Vld) en Thierry Serrien (Groen).