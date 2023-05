WEER. Heldere ochtend in Puurs-Sint-Amands

Dichteres Maud Van­hauwaert schenkt Puurs-Sint-Amands eerste gemeentege­dicht

De tweede editie van het literair festival ‘Dichter bij water’ in Sint-Amands was een schot in de roos. Op en rondom de Kaai stond zondag alles in het teken van water en woord. Dichteres Maud Vanhauwaert schreef ter plaatse het eerste gemeentegedicht van Puurs-Sint-Amands.