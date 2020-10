Wagen probeert in te rijden op Vlaams-nationalistische betoging in Puurs

Muizen Bufferbek­ken inspireert tot bos van station naar Plancken­dael: “Hier creëren we natuur bij”

16:32 Een oplossing bieden voor het regenwater van de Muizense Sint-Albertuswijk. Dat was de reden voor de aanleg van een nieuw bufferbekken in de Struikheidestraat, maar de wateropslag leidt tot veel meer. Rondom komt een pad dat aansluit op een even nieuwe wandellus in een stuk van het bos van Betzenbroeck. Dat moet dan weer uitgroeien tot een groene verbinding van aan het station van Mechelen tot bijna aan Planckendael.