Wagen probeert in te rijden op betoging tegen zinloos geweld in Puurs-Sint-Amands, drie inzittenden opgepakt voor verhoor: “Hier liepen dus ook kinderen mee, hé”

Puurs-Sint-AmandsEen betoging in de nasleep van het zware pestgeval aan de bibliotheek in Puurs-Sint-Amands is vrijdag volledig uit de hand gelopen toen een wagen op de manifestanten probeerde in te rijden. Er vielen geen gewonden, drie inzittenden werden opgepakt voor verhoor. Inmiddels is de rust teruggekeerd. De politie is momenteel nog wel massaal aanwezig.