Voormalig burgemeester Peter Van Hoeymissen (64) neemt afscheid van de politiek: “De gemeentefusie aankondigen, dat was loodzwaar”

Nostalgi­sche expo, een Pools dorp en K’s Choice op het podium: Pukema haalt alles uit de kast voor 50ste editie

‘Actie Zonnestraal’, zo heette de geldinzamelactie voor het goede doel die in 1972 in Puurs werd georganiseerd. Twee jaar later ging het op in het Puurse kermisweekend in september, onder de naam ‘Pukema’, ofwel Puurse KermisMarkt. Volgend weekend is het feest toe aan zijn vijftigste editie. “De klassiekers die blijven werken vullen we aan met nieuwe zaken die ongetwijfeld boeien”, klinkt het. We duiken ook even in de geschiedenis van het evenement, toen er zelfs sprake was van een Bloemkoolfestival en reuzenstoeten.