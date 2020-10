Vijf zorgverleners schuldig aan het verspreiden van denigrerende foto’s van bejaarden

Puurs "Ze kozen zwaar dementeren­de bejaarden. Dat zijn allerzwak­ste bewoners, die volledig weerloos zijn"

10 september De zes verplegers die choquerende foto's van rusthuisbewoners in Puurs op Facebook plaatsten, maakten minstens 7 slachtoffers. Het gaat om zwaar dementerende rusthuisbewoners. Dat bevestigt OCMW-voorzitter Erwin Brys (CD&V): "De op staande voet ontslagen medewerkers kozen zwaar dementerende bejaarden. Dat zijn de allerzwakste bewoners, die volledig weerloos zijn. Het is me een raadsel wat hun bedoeling was. Want dit is allesbehalve om te lachen."