Verhaerenmuseum zoekt financiële steun: “Prijzen en lonen stegen, subsidies niet”

Verhaeren­mu­se­um toont werk Dirk Braeckman in nieuwe expo ‘Déboires de l’âme’

Déboires de l’âme, zo heet de nieuwe expo die op zondag 26 februari de deuren opent in het Verhaerenmuseum in Puurs-Sint-Amands. “Het wordt een heel aparte tentoonstelling: we brengen de beelden van fotograaf Dirk Braeckman in dialoog met de werken van enkele symbolistische kunstenaars”, zegt conservator Rik Hemmerijckx.