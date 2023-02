Verhaerenmuseum toont werk Dirk Braeckman in nieuwe expo ‘Déboires de l’âme’

Dirk Braeckman studeerde film en fotografie aan de kunstacademie in Gent, en was in 1982 één van de oprichters van de Gentse fotogalerij XYZ. Hij bouwde vanaf het midden van de jaren 1980 een indrukwekkend oeuvre op, en stelde tentoon in musea en galerijen in binnen- en buitenland. In 2017 was Dirk Braeckman de officiële Belgische inzending voor de 57e Biënnale van Venetië. Zijn werk is aanwezig in de belangrijkste kunstcollecties overal ter wereld”, zegt Hemmerijckx.