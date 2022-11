Verhaerenmuseum herdenkt dichter op sterfdag met uniek concert

“Emile Verhaeren werd geboren in Sint-Amands op 21 mei 1855, hij overleed in Rouen op 27 november 1916. Wij hebben de traditie om onze bekende dichter op zijn sterfdag extra in de kijker te zetten, en doen dat dit jaar met een bijzonder concert met componist en pianist Bart Verstraeten en tenor Tristan Faes. Zij brengen samen 10 liederen geïnspireerd door Les Heures claires, dat is de liefdespoëzie van Emile Verhaeren”, zegt Hemmerijckx.