Verhaerenmuseum bezorgd om voortbestaan, burgemeester sust: “Willen net meer mensen laten kennismaken met dichter in gloednieuw centrum”

Chef-kok neemt restaurant Café d'O over: “Veranderen niets aan succesfor­mu­le, maar gaan wél voor nieuwe naam”

Drie jaar al roert Nicolas Vandormael (32) in de potten van restaurant Café d’O in Sint-Amands, en op 1 augustus gaat de chef-kok nog een stap verder. Hij neemt dan, samen met zijn echtgenote Maurane Adriaensens (26), de succesvolle zaak in het Scheldedorp over van Annick Gevers en Jan van der Heyden. “Veel gaan we niet veranderen aan dit succesverhaal, maar we kiezen wél voor een nieuwe naam”