‘Verboden’ protestmars in Puurs verloopt rustig: “Wij nodigden extreme groepen niet uit”

Bornem Hangjonge­ren zorgen voor overlast aan ‘kaarters­huis­je’: “Senioren willen zich hier terug veilig voelen”

15 oktober Een groep hangjongeren zorgt voor overlast aan het ‘kaartershuisje’ in de Tijpelwijk in Bornem. “Onze petanquebanen worden vernield, tafels en banken worden verplaatst, men laat afval achter en we vonden ook drugs… Op deze manier is het hier niet meer leuk”, zegt Madelein De Bruyn (74). Burgemeester Kristof Joos (N-VA) belooft samen met de lokale politie Klein-Brabant een oplossing te zoeken.