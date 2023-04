Vanochtend kans op helder weer in Puurs-Sint-Amands

Aantal bezoeken aan Mechelse attracties overstij­gen cijfers van 2019: “Zijn definitief uit corona-dal”

In 2022 zijn er in totaal meer dan 1.525.000 bezoekers geteld in de Mechelse culturele bezienswaardigheden en kerken. Dat is een beter cijfer dan voor de coronapandemie in 2019, toen er bijna 1.518.000 bezoekers waren. Vooral de bezoeken aan de Sint-Romboutstoren en de historische kerken kennen een grote stijging, al deed 2019 het op één gebied ook iets beter.