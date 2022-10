Vaccinatiecentrum sluit deuren in De Schans: Prikken gebeurt voortaan in huisartsenwachtpost en apotheek

In waakfase

“Bij de 65-plussers klokken we zo af op een vaccinatiegraad van 80 procent, bij de 45- tot 65-jarigen halen we 60 procent. Met die cijfers zijn we heel tevreden. We breken nu weer af in De Schans, want vanaf november gaan we weer voor een kleiner vaccinatiepunt in de Huisartsenwachtpost langs de N16. We gaan daar in ‘waakfase’, dit betekent dat er nog maar heel beperkt geprikt zal worden.”