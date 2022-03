Vaccinatiecentra sluiten deuren en richten samen vaccinatiepunt in: “Drie weken geen prikken”

Vaccinatiepunt

“Concreet voegen we onze twee vaccinatiecentra in tussentijd samen in één vaccinatiepunt. Als locatie werd gekozen voor de huisartsenwachtpost aan de brandweerkazerne van Puurs-Sint-Amands. De ligging vlakbij de N16 maakt dat deze plek vlot bereikbaar is voor iedereen in Klein-Brabant en Willebroek. We gaan in het vaccinatiepunt prikken vanaf 20 april, en dit normaal gezien om de drie weken op woensdagavond.”