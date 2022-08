Unizo nodigt Kamal Kharmach uit voor ‘Een stand van zaken’

Bornem Fietsdoden­tocht is terug van weggeweest: ‘Proximus Cycling Challenge’ biedt deelnemers drie routes aan

Op zondag 7 augustus is het weer zover: dan wordt in Bornem het startschot gegeven van de fietsdodentocht, die nu ‘Proximus Cycling Challenge’ heet. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden: 35, 65 of 100 kilometer.

1 augustus