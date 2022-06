Tribunes worden opgebouwd, reuzen arriveren: Puurs maakt zich klaar voor ‘Feestparade 730'

In 1292 kreeg Puurs zijn ‘keure of gemeenterechten, en dat is exact 730 jaar geleden. Net als vijf jaar geleden organiseert de Klein-Brabantse gemeente daarom een heuse feestparade. “We beelden in 40 taferelen de geschiedenis van onze gemeente uit, en krijgen ook bezoek van maar liefst zestig reuzen. Daar zijn er ook heel wat uit ons eigen Klein-Brabant bij: Kobe Kabal, Mie Kalfut, Peer Puus, Kleine Wannes, Nonkel George, Tante Odette en Emile Verhaeren, Leonie van Zates uit Branst en Donatus Kwik uit Wintam…”, somt Stassen op.

Meer dan 1.000 medewerkers

“Om dit alles te organiseren, krijgen we hulp van plaatselijke verenigingen, scholen, professionele groepen en vele vrijwilligers. Alles samen gaat het om meer dan 1.000 medewerkers, die samen voor een stoet vol toneel, dans, zang en muziek zullen zorgen. Iedereen heeft de voorbije maanden hard gewerkt, en telt nu af naar zondag om het resultaat aan het grote publiek te kunnen tonen.”

Volledig scherm Voorbereidingen voor de stoet voor 730 jaar Puurs op het Dorpshart in Puurs © David Legreve

Dat publiek kan postvatten langsheen het parcours, of op de tribune op het Dorpshart. “Hier zal elk onderdeel van de stoet even halt houden, een klein toneenstukje of dansje opvoeren… Wie nog een kaartje voor de tribune kan bemachtigen -we hebben er nog enkelen- zal dus iets meer te zien krijgen én kan ook comfortabel van het zonnetje genieten. We sluiten het feest zondagavond nog af met een ‘Reuzenbal’, waar iedereen mee kan dansen tussen de reuzen.”

Verkeershinder

“Wie de komende dagen in het centrum van Puurs moet zijn, houdt dus best rekening met wat verheershinder. Tijdens het opbouwen is dit vooral op en rondom het Dorpshart het geval, vanaf zaterdag wordt de Hondsmarkt parkeervrij. Op zondag is zelfs het overgrote deel van de centrumstraten verkeers- en parkeervrij. Om bereikbaar te blijven, leggen we wel een shuttledienst in.”

www.730puurs.be

Volledig scherm Voorbereidingen voor de stoet voor 730 jaar Puurs op het Dorpshart in Puurs © David Legreve

Volledig scherm Voorbereidingen voor de stoet voor 730 jaar Puurs op het Dorpshart in Puurs © David Legreve

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.