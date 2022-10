Tragewegenwandeling doorkruist Liezele en Oppuurs

Trage wegen zijn voetwegjes achter tuinen en tussen woningen, bos- of jaagpaden of oude spoorwegbeddingen die een ideale en veilige route vormen voor wandelaars en fietsers. Trage wegen hebben ook vaak een belangrijke cultuurhistorische waarde, het zijn immers vaak al eeuwenoude verbindingen tussen naar dorpskernen.

Arboretum

De wandeling van zondag is 6,5 kilometer lang en vertrekt aan het Arboretum in Puurs-Sint-Amands. Van daaruit wandelen de deelnemers langs Achterheide naar de Klein Hoevedreef, wordt de Vliet overgestoken en de tocht richting Oppuurs ingezet. Parallel aan het bos en de Vliet maakt het parcours een lus en leidt de route de wandelaars via Overheide terug naar het Arboretum.