Tiener (19) krijgt meer dan 100 uur werkstraf na mensonterend geweld op minderjarige (17) aan bibliotheek van Puurs: “Hij had dit kunnen voorkomen, maar nam liever zelf deel”

Puurs-Sint-AmandsEen werkstraf van 120 uur. Dat heeft de rechtbank in Mechelen opgelegd aan een 19-jarige uit Puurs-Sint-Amands. In oktober 2020 vernederde en sloeg hij samen met nog enkele anderen een minderjarige aan het station van Puurs. De beelden van het geweld gingen rond op de sociale media met een grote verontwaardiging en zelfs betogingen als gevolg.

De tiener moest zich vorige maand voor de feiten verantwoorden. Het geweld dat de jongeren pleegden, werd tijdens de behandeling van het proces als ‘mensonterend’ omschreven. “De jongen kreeg rake klappen en trappen, maar werd ook bespuwd en moest verplicht dansen”, verduidelijkte openbaar aanklaagster Nele Van Looy toen. Het slachtoffer liep een blauw oog en oorsuizingen op. Deze verwondingen werden na een bezoek bij de dokter ook vastgesteld in het ziekenhuis.

De moeder van het inmiddels 17-jarige slachtoffer stapte daarna naar de politie en zette de beelden van het geweld op haar zoon op sociale media. Ze had die beelden weten te bemachtigen via een vriend van haar zoon. Die vriend had ze op zijn beurt ontvangen van de 19-jarige beklaagde uit Puurs-Sint-Amands. De beelden gingen op sociale media rond als een lopend vuurtje en lokten heel wat reactie uit. Enkele dagen later volgden zelfs meerdere betogingen in Puurs.

Quote De feiten zijn verwerpe­lijk en dat weet mijn cliënt. Hij heeft me ook meteen gezegd dat hij dit nooit had mogen doen Advocaat van de 19-jarige beklaagde

Beelden

Aan de hand van de beelden kon de politie en het gerecht alle betrokkenen identificeren. De tiener was de enige meerderjarige in het gezelschap op dat moment. De overige verdachten waren allen minderjarig en kregen inmiddels al maatregelen opgelegd door de jeugdrechter.

Dat de 19-jarige de enige meerderjarige in het gezelschap was, vond de aanklaagster belangrijk om te vermelden. “Want hij had dit kunnen voorkomen, maar nam uiteindelijk liever zelf deel”, klonk het nog. Het parket eiste een celstraf van één jaar met een eventueel uitstel.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een screenshot van de bewuste video. © RV

De advocaat van de 19-jarige betwistte de rol van zijn cliënt niet, maar nuanceerde die wel. “Hij werd opgebeld om naar de bibliotheek te komen, maar wist op dat moment niet dat er ook nog een tweede vriendengroep naar daar was getrokken, die andere bedoeling had dan de zijne”, zei zijn advocaat. “De feiten zijn verwerpelijk en hij weet dat ook. Hij heeft me ook meteen gezegd dat hij dit nooit had mogen doen.”

Demonen

De advocaat had het verder nog over de demonen waarmee de 19-jarige kampte. Zo werd hij volgens de verdediging ook zelf gepest waardoor hij sneller heeft toegeven aan de groepsdruk. “Hij moest ook uit een erg diep dal kruipen na de feiten”, besloot zijn advocaat. “De feiten hebben een storm van verontwaardiging uitgelokt en dat is ook bij mijn cliënt hard aangekomen.”

Er werd een probatie-opschorting gevraagd, maar na beraad ging de Mechelse rechtbank daar niet op in, omdat die straf te mild zou zijn. De feiten werden wel bewezen bevonden. Uiteindelijk werd beslist om de jongeman een werkstraf van 120 uur op te leggen. De 19-jarige heeft nu een jaar de tijd om die uit te voeren. Doet hij dat niet, riskeert hij alsnog een celstraf.

LEES OOK: