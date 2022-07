TERRASTIP. Bar Baraque in Park Fort Liezele: “Onze kracht zit ‘m in de samenwerking met lokale verenigingen en vrijwilligers”

Puurs-Sint-AmandsDe zomer is volop aan de gang, en waar kan je daar beter van genieten dan in een zomerbar? In Puurs-Sint-Amands is Bar Baraque al jaren een vaste waarde. De fairtrade zomerbar is nu aan z’n achtste editie toe en palmt nog tot en met 18 augustus het Park Fort Liezele in.