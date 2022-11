Team ‘8 op een rij!’ maakt en verkoopt 1.100 liter spaghetti voor Kom op tegen Kanker

“Lieve werd in 2013 een eerste keer zwaar ziek, maar won die strijd tegen borstkanker en wou graag iets terugdoen voor Kom op tegen Kanker. Zo is team ‘8 op een rij’ ontstaan, we zamelen sindsdien elk jaar geld in om de 1.000 kilometer te kunnen rijden. Mijn vrouw werd echter opnieuw ziek en overleed in november 2019. Op haar vraag blijven wij fietsen en geld inzamelen, onder andere met deze populaire spaghetti-actie.”

“We maken onze saus altijd volledig vers, dus we verzamelen alle bestellingen, doen stevige boodschappen, staan daarna met een groep vrienden telkens drie dagen lang groenten te snijden, in de potten te roeren… We hebben onze prijs dit jaar moeten verhogen omdat alles duurder is geworden, gelukkig bleef iedereen even trouw spaghettisaus bestellen. We moeten immers voor onze vijf teams tegen het Hemelvaartweekend 27.500 euro aan stargeld kunnen inzamelen”, zegt Drieghe.