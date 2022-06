Tachtigplussers laten massaal vierde prikken zetten: “Iedereen wil een zorgeloze zomer”

Puurs-Sint-Amands, Bornem Laatste tieners krijgen prik in vaccinatie­cen­trum Klein-Bra­bant: “Vanaf volgende week werken we met kleiner vaccinatie­punt”

De zussen Elena (14) en Emmelien (15) Schellemans uit Lippelo (Puurs-Sint-Amands) kregen woensdagavond de laatste prikjes in het vaccinatiecentrum in de Sport- en Evenementenhal. “Vanaf volgende week woensdag werken we met een prikpunt in de oude cafetaria van CC Binder. Op 13 oktober sluiten we definitief de deuren”, zegt centrumverantwoordelijke Leen Lejon.

8 september