Stuw op Vliet-Grote Molenbeek wordt gerenoveerd: “Willen overstromingen vermijden en verdroging voorkomen”

Puurs-Sint-Amands Met 25.000 nieuwe bomen in Molenbeek­val­lei krijgen inwoners nieuw recreatie­ge­bied

In de Molenbeekvallei in Puurs-Sint-Amands is gestart met het aanplanten van 50 hectare bos. De eerste twee van de in totaal 25.000 bomen werden zaterdagochtend geplant door burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) en Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). “Via wandelpaden wordt het bos toegankelijk”, zegt Van den Heuvel.