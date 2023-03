Studenten organiseren sportevenement ‘725 Run’ in Hof ter Zielbeek

Wagen volledig uitgebrand op A12

De brandweer is dinsdagavond moeten uitrukken naar de A12 in Puurs richting Brussel. Daar had een voertuig vuur gevat. De chauffeur van de wagen kon zijn wagen nog tijdig aan de kant zetten, maar korte tijd later stond de auto in lichterlaaie. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Toch brandde de wagen volledig uit. Er vielen geen gewonden. Na de bluswerken moest de wagen worden getakeld. Door de interventie van de hulpdiensten werden er enkele rijstroken afgesloten voor het verkeer.