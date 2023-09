NET OPEN. Vroedvrou­wen­team neemt intrek in … café: “Place to be voor toekomsti­ge en jonge ouders”

Vroedvrouwenteam Mechelen heeft voortaan een vaste consultatieplek. Het vijfkoppige samenwerkingsverband opende vrijdagavond feestelijk de deuren in … een café. “Onze stek in Kafée Kadée moet de place to be worden voor aanstaande en jonge ouders”, toostten ze op de geboorte.