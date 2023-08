Stevige buien met een enkele keer onweer in Puurs-Sint-Amands vandaag

Burgemees­ters maken eerste balans op van Tomorrow­land: “Bijna 700 GAS-boe­tes voor foutief parkeren”

Na het afsluiten van Tomorrowland zondagavond is ondertussen ook de uitstroom van tienduizenden kampeerders op Dreamville afgerond. De gemeentebesturen van Boom en Rumst maken alvast een eerste balans op van het evenement en die is vooral positief. “Al is de handhaving van groene en oranje zones niet evident”, luidt het.